За полгода в России продано 16 тысяч автомобилей китайских марок

По оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», в 1 полугодии 2019 года реализация новых автомобилей китайских марок в РФ достигла 16 022 единиц. Этот результат на 0,4% меньше, чем в январе – июне 2018 года.

Марочный рейтинг среди «китайцев» возглавляет Geely – за 6 месяцев россияне приобрели 4 032 автомобиля этой марки, что в 3,8 раза превосходит результат годичной давности. Второе место принадлежит бренду Haval c показателем 3 492 реализованных экземпляра – это в 3 раза больше, чем год назад. Далее следует Chery (2 767 шт.), продажи которого снизились на 5%.

За пределами первой тройки оказался прежний многолетний лидер китайского сегмента – Lifan (2 654 шт.), объемы реализации которого рухнули на 64%. Замкнул пятерку лидеров Zotye (1 004 шт.; -17%). Продажи автомобилей других марок из КНР по итогам 1 полугодия 2019 года выглядят следующим образом: DFM (812 шт.; +29%), Changan (557 шт.; -21%), FAW (466 шт.; -36%), Foton (118 шт.; -45%), Brilliance (99 шт.; +19%) и HTM (21 шт.; -49%).

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» также отмечают, что в июне реализация новых автомобилей китайских марок составила 3 065 единиц, показав незначительный рост (+0,4%).

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