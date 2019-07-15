Hyundai Tucson в России получит новый мотор

Корейский кроссовер Hyundai Tucson на российском рынке скоро получит новый четырехрядный мотор. Такое предположение возникло вслед за публикацией на сайте Росстандарта дополнения к опубликованному ранее одобрению типа транспортного средства.

Речь идет о появлении нового бензинового двигателя объемом 2,4 л мощностью 184 л.с. (на данный момент покупателям предлагаются менее мощные бензиновые версии – 150 и 177 л.с., объемом 2,0 и 1,6 литра соответственно). Также сейчас Tucson можно приобрести с дизельным двигателем (2,0 л) мощностью 185 л.с. и трубированным T-GDI. С появлением новинки линейка двигателей для кроссовера расширится до пяти вариантов.

Известно, что новый двигатель будет предлагаться в полноприводных версиях Tucson и работать с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.

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