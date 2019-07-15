Fiat 500 пополнит парк каршеринга «Делимобиль»

Совсем скоро, в конце июля 2019 года, пользователи сервиса поминутной аренды автомобилей (каршеринг) «Делимобиль» смогут арендовать Fiat 500. Как сообщает пресс-служба компании FCA Rus, первые 50 автомобилей уже предоставлены в распоряжение «Делимобиль» в рамках стратегического партнерства.

Автомобиль Fiat 500 получил 5 звезд в рейтинге Euro NCAP (Европейская программа оценки новых автомобилей), что говорит о его высоком уровне пассивной и активной безопасности водителя и пассажиров. Именно этот факт стал решающим при выборе модели для каршеринга.



«Сегодня в Москве на один наш автомобиль приходится уже более 13 аренд в сутки. По нашим оценкам, Fiat 500 легко сможет побить этот рекорд. Мы надеемся на расширение нашего сотрудничества и будем прорабатывать варианты дальнейшего расширения автопарка совместно с FCA», - считает генеральный директор «Делимобиль» Мухит Сейдахметов.

Пока Fiat 500 можно арендовать только в Москве, однако в дальнейшем будут обсуждаться другие города, где присутствует сервис.



В каких городах есть дилерские центры Fiat, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».