Объем глобальных продаж группы PSA в 1 полугодии достиг 1,9 млн автомобилей

Как сообщает пресс-служба Группы PSA, за первые 6 месяцев компания смогла усилить свои позиции на рынках Европы и Африки, а объем продаж по всему миру составил 1,9 млн автомобилей.

Несмотря на общее падение рынка легковых автомобилей на 2,4%, в течение первого полугодия Группа PSA смогла занять в Европе долю в 17,4%. Рост продаж отмечался на всех основных рынках - в Италии (+1,1%), Франции (+0,7%), Великобритании (+0,2%), Германии (+0,1%) и Испании (+0,1%). Также Группа PSA сохранила лидерство в сегменте легкого коммерческого транспорта (LCV) с долей рынка 24,7%.

Однако на рынках других стран ситуация не столь оптимистичная. Падение продаж наблюдается в Китае и Юго-Восточной Азии (-60,6%), на Ближнем Востоке (-68,4%) и в Латинской Америке (-29,3%).

«Несмотря на спад продаж на мировых автомобильных рынках в первом полугодии, нам удалось увеличить долю рынка в нескольких странах, особенно в Европе и Африке. Это стало возможным благодаря успеху продаж легких коммерческих автомобилей», - заявил Карлос Таварес, председатель правления Группа PSA.

От также подчеркнул, что с 2025 года Группа PSA намерена стать ведущим игроком на рынке электромобилей и, в связи с этим, готовит полностью электрическую линейку легких коммерческих автомобилей. Так, электрические Citroеn Berlingo и Peugeot Partner уже продаются на рынке.

В апреле прошлого года на выставке коммерческих автомобилей в Бирмингеме Группа PSA представила прототипы электрифицированных Peugeot Boxer и Citroen Jumper, а на 2020 год была анонсирована премьера электрифицированного фургона среднего сегмента. В течение двух лет будет представлено 14 новых электрифицированных моделей.

В России за первое полугодие было продано 2 043 легковых автомобиля Peugeot (-31%) и 1 416 автомобилей марки Citroen (-34%). В целом, в условиях сокращающегося рынка (-2,4%) доля Группы PSA снизилась (-0,2 п.п.).

В каких городах есть дилерские центры группы PSA, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».