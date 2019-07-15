Министр РФ прибыл на форум моногородов в Тольятти на LADA XRAY

Как и обещал, министр экономического развития РФ Максим Орешкин отправился на форум моногородов из Москвы в Тольятти не самолетом, а за рулем отечественной модели LADA XRAY. К разочарованию автомобилистов, следивших за передвижениями министра по постам в Instagram, на протяжении всего пути (Москва — Владимир — Нижний Новгород — Чебоксары — Казань — Самара — Тольятти) он даже не рассказал, какой комплектации и какого возраста и пробега автомобиль ему достался для такого экстремального "тест-драйва". Он также практически ничего не сообщал о том, как ведет себя в дороге автомобиль и состояние каких участков трассы М7 вызывает у него особое удивление, негодование или удовольствие.

Судя по коротким сообщениям в соцсетях, стартовал Орешкин из Москвы в пятницу днем, в районе Балашихи попал в пробку, Собственно говоря, тестирование трассы М7 c заездом в некоторые города на пути следования (Казань, Нижний Новгород, Доброград и др.) и было заявленной целью этого путешествия: министр хотел составить собственное мнение о состоянии трассы, чтобы понять, есть ли смысл в ее реконструкции или стоит активно продвигать строительство новой платной дороги "Москва-Казань". Протяженность пути следования LADA XRAY министром за рулем составила около 1300 км. "Поездка закончена, теперь нужно время, чтобы все это спокойно описать", - говорится в последнем сообщении министра в Instagram.

Среди комментариев к его постам одни читатели задавали вопросы о том, как ведет себя машина, другие - радовались, что министр едет за рулем российской модели и без "мигалки", как обычный автовладелец, третьи - в порыве патриотических чувств советовали на будущее награждать олимпийских чемпионов страны не дорогими немецкими марками, а отечественными.

Известно, что к назначенной дате (к 15 июля) Максим Орешкин благополучно добрался в Тольятти и на данный момент уже выступил на форуме моно-городов. Как сообщает ТРК "Губерния", глава министерства рассказал, что в пути LADA Xray вела себя в дороге хорошо. Он также отметил, что большая часть дорог страны находится в хорошем состоянии, идет реконструкция федеральных трасс, но все же в некоторых местах еще необходим ремонт. Так, на одном из проблемных участков трассы ХRAY заехал колесом в яму и чуть не прообил его. Другие подробности путешествия, очевидно, будут известны позже. Сейчас в фокусе внимания Орешкина - проблемы развития моно-городов.