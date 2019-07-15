На КАМАЗе начался летний корпоративный отпуск

С сегодняшнего дня, 15 июля, работники ПАО «КАМАЗ» ушли в оплачиваемый корпоративный отпуск. Как сообщила пресс-служба предприятия, в нынешнем году это второй отпуск, который завод предоставляет своим сотрудникам. Первый был зимой, сразу после новогодних праздников – с 9 по 22 января, а текущий – продлится с 15 до 28 июля.

Традиционно время отдыха основной части персонала используется для ремонта заводского оборудования, зданий и сооружений. Все ремонтные службы работают в усиленном режиме. Кроме них, продолжают работать сотрудники, составляющие бухгалтерскую, налоговую, статистическую и управленческую отчетность, а также те, кто занимается реализацией автотехники КАМАЗ. Для этих работников ежегодные отпуска будут предоставляется равномерно в течение года, согласно утвержденному графику отпусков.

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», за январь – май 2019 года объем рынка грузовых автомобилей марки «КАМАЗ» составил 10 761 экземпляр, что на 7,4% превышает аналогичный показатель за 5 месяцев прошлого года.