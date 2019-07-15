Яндекс.Такси заключил сделку с такси «Везёт», поделившись акциями

Сегодня, 15 июля 2019 года, компания MLU B.V. (Яндекс.Такси) заключила деловое соглашение с группой компаний «Везёт». Как соообщают пресс-службы обеих компаний, в результате сделки Яндекс.Такси приобретает программное обеспечение и колл-центры ГК «Везёт», при этом теряя часть своих акций. В свою очередь, ГК «Везёт» получает часть акций партнера и переходит с ним на единую технологическую платформу. за которой стоят продвинутые технологии обеспечения безопасности и эффективный механизм распределения заказов (водители будут меньше ездить «вхолостую» и больше зарабатывать).

В течение трех лет Яндекс.Такси обязуется вложить около 8 млрд рублей в развитие такси в регионах России. Из этих средств примерно 4 млрд пойдут на внедрение технологий, обеспечивающих безопасность поездок, другие 4 млрд — на программы поддержки местных таксопарков и водителей. Для постоянных клиентов такси «Везёт» всё останется привычным: они по-прежнему смогут вызвать машину и по телефону, и через свои приложения Rutaxi и «Везёт».

Сделку планируют завершить до конца 2019 года. Если ее одобрит ФАС (федеральная антимонопольная служба) России, акции Яндекс. Такси распределятся следующим образом: 56,2% акций будет принадлежать Яндексу, около 35% — Uber, 5,3% — сотрудникам в рамках программы поощрения, примерно 3,6% акций получат текущие акционеры «Везёт». На данный момент соглашение одобрено наблюдательным советом Яндекс.Такси и советами директоров Yandex N.V. и «Везёт».

Напомним, что MLU B.V. — объединённая компания Яндекс.Такси и Uber, которая была создана в феврале 2018 года в результате слияния бизнесов Яндекс.Такси и Uber в России и шести соседних странах. Она управляет сервисом онлайн-заказа поездок, который работает под брендами Яндекс.Такси, Uber и Yango и сейчас, помимо России, предоставляет услугу онлайн-заказа такси в 17 странах Восточной Европы, Африки и Ближнего Востока. Ей также принадлежат сервис доставки еды из кафе и ресторанов Яндекс.Еда и сервис доставки наборов для приготовления блюд Яндекс.Шеф.

Группа компаний «Везёт» сформировалась в мае 2017 года в результате объединения компаний «Сатурн» и Rutaxi. Она управляет сервисами заказа такси «Везёт», «Такси Сатурн», Fasten и Red Taxi, доступных в 123 городах России.

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