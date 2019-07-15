За пять лет рост средних цен на новые автомобили превысил 60%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за последние пять лет рост средних цен на новые автомобили превысил 60%.

Напомним, что цены на новые автомобили начали активно расти с осени 2014 года. Это в первую очередь было связано с девальвацией рубля по отношению к основным мировым валютам.

В 2019 году еще одним существенным фактором роста стоимости автомобилей стало повышение НДС.

Отметим также, что средневзвешенная цена нового автомобиля на российском рынке в первой половине 2019 года составила 1 518 700 рублей, что на 10% больше, чем в первом полугодии 2018 года (1 383 000 рублей).

Быстро узнать актуальную стоимость автомобиля на рынке – с помощью калькулятора «Оценить авто».