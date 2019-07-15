15.07.19 Прочитали 338 раз

В Уфе стали меньше покупать автомобили

В Уфе стали меньше покупать автомобили

Дилерский пакет: «Региональная статистика», «TOP-40 марок», «TOP-100 моделей».
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Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ» в январе – мае 2019 года объем рынка новых легковых автомобилей в Уфе составил 5 986 единиц, что на 11,1% ниже, чем за пять месяцев прошлого года.

Каждый пятый проданный автомобиль на этом рынке принадлежит отечественной марке LADA – на ее долю приходится 19,9%. За ней следуют корейская KIA (13,2%), французский Renault (12,5%) и еще один бренд из Кореи – Hyundai (11,2%). Суммарно на долю этих четырех марок приходится почти 57% уфимского автомобильного рынка. Доля остальных брендов не превышает 6%.

Какие модели чаще всего приобретали жители башкирской столицы в январе – мае текущего года, можно узнать в специально подготовленном материале на сайте «Цена Авто» в разделе «Рейтинги»

, источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россии легковые автомобили продажи марки-лидеры hyundai kia lada renault

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