В Уфе стали меньше покупать автомобили

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ» в январе – мае 2019 года объем рынка новых легковых автомобилей в Уфе составил 5 986 единиц, что на 11,1% ниже, чем за пять месяцев прошлого года.

Каждый пятый проданный автомобиль на этом рынке принадлежит отечественной марке LADA – на ее долю приходится 19,9%. За ней следуют корейская KIA (13,2%), французский Renault (12,5%) и еще один бренд из Кореи – Hyundai (11,2%). Суммарно на долю этих четырех марок приходится почти 57% уфимского автомобильного рынка. Доля остальных брендов не превышает 6%.

Какие модели чаще всего приобретали жители башкирской столицы в январе – мае текущего года, можно узнать в специально подготовленном материале на сайте «Цена Авто» в разделе «Рейтинги».