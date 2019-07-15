Продажи Datsun в июне выросли на 68%

В первый месяц лета в России было реализовано 1 967 новых автомобилей марки Datsun. Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», это на 68% выше результата годичной давности.

Если рассматривать статистику за первое полугодие, то здесь у японского бренда тоже наблюдается рост. Так, за этот период продажи Datsun составили 10 744 экземпляра, что на 25% больше, чем в январе – июне 2018 года.

Напомним, что на российском рынке марка Datsun представлена всего лишь двумя моделями – седаном on-DO и хэтчбеком mi-DO, которые собираются в Тольятти на мощностях АВТОВАЗа. При этом на долю седана приходится более 85% в общем объеме реализации бренда.

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