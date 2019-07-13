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ТОП-10 новых иномарок по продажам в России

ТОП-10 новых иномарок по продажам в России

Обзор автомобильного рынка России
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Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» уже сообщали о том, что продажи новых иномарок в России по итогам 1 полугодия 2019 года упали на 4%. Какие иномарки чаще всего покупали россияне за этот период? Мы составили десятку лидеров рынка в данном сегменте.

Самой популярной иномаркой в нашей стране остается KIA Rio – за отчетный период автомобили данного семейства были реализованы в количестве 47,4 тыс. единиц, что на 8% меньше, чем в январе – июне 2018 года. Далее следуют две модели Hyundai – кроссовер Creta (34,6 тыс. шт.) и седан Solaris (30,7 тыс. шт.). Но если первая из них демонстрирует рост (+4%), то вторая – падение (-9%). В первой пятерке также оказываются седан Volkswagen Polo (27,8 тыс. шт.; +3%) и кроссовер Renault Duster (18,7 тыс. шт.; -12%).

Кроме них, в ТОП-10 наиболее продаваемых новых иномарок в России за 6 месяцев нынешнего года попали: лифтбек Skoda Rapid (17 тыс. шт.; 0%), седаны Renault Logan (16,4 тыс. шт.; +2%) и Toyota Camry (16,3 тыс. шт.; +18%), а также кроссоверы Volkswagen Tiguan (16,3 тыс. шт.; +5%) и KIA Sportage (15,6 тыс. шт.; -6%).

Какие иномарки могут появиться на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».

, источник: АВТОСТАТ

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