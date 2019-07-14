Продажи LADA XRAY показали рост впервые за 4 месяца

В июне 2019 года в России было реализовано 2 567 новых автомобилей семейства LADA XRAY, что на 11,5% больше, чем год назад. Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», продажи этой модели (с учетом кросс-версии) за четыре последних месяца впервые продемонстрировали рост.

Напомним, что до этого реализация LADA XRAY показывала положительную динамику в феврале (+0,4%), а в течение весны продажи данного семейства только падали: в марте – на 10%, в апреле – на 47%, в мае – на 19%. И даже несмотря на июньский рост, по итогам 1 полугодия реализация таких машин все равно снизилась (-16,2% до 13 729 шт.).

В настоящее время минимальная стоимость LADA XRAY составляет 609 900 рублей. О том, сколько будет стоить этот автомобиль на вторичном рынке, можно узнать за 1 минуту с помощью калькулятора «Оценка авто».

Между тем, ранее эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» выяснили, что продажи другой флагманской модели АВТОВАЗа – LADA Vesta – упали второй раз в нынешнем году.