Остановка конвейера АВТОВАЗа привела к увеличению спроса на автомобили LADA

Известие о том, что АВТОВАЗ на весь август останавливает свой конвейер, подстегнуло спрос на автомобили LADA. Дефицит машин вызовет и рост цен, считают аналитики. Впрочем, на "тольяттинской площадке", которая является "лакмусовой бумажкой" для рынка автомобилей LADA, цены уже начали расти. Кроме того, активизировались мелкооптовые перегонщики. Через одну-две недели тенденция роста цен начнет ощущаться и в регионах, говорят аналитики.

В тольяттинской круглосуточной информационной службе "АвтоСправка", агентству "АВТОСТАТ" сообщили, что подорожание уже коснулось таких моделей как «Приора», «Самара» и «Нива». По данным "АвтоСправки" только за два последних дня розничные цены на хэтчбеки LADA Priora поднялись на 4 тыс. руб. По ряду других моделей удорожание составило от 1 до 3 тысяч рублей.

Аналитики также отмечают достаточно запутанную ситуацию с остатками и наличием машин в регионах. По разным данным суммарное количество нереализованных автомобилей на региональных складах и дилерских площадках составляет от 80 до 85 тыс. шт. При этом в Тольятти сейчас идет шквал звонков из других регионов страны с вопросом о невозможности купить новую вазовскую машину. Потенциальные покупатели утверждают, что у них в регионах нет автомобилей или очень маленький выбор модельного ряда. Кроме того, после оплаты приходится по 3-5 дней ждать ПТС. А иногда недобросовестные дилеры задерживают оформление автомобиля и на 2-3 недели. Скорее всего, именно эти факты, наряду с информацией об остановке АВТОВАЗа и провоцируют дальнейшее повышение цен.