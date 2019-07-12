Компания Chery рассказала о подробностях адаптации кроссовера Tiggo 4 для рынка РФ

Продажи нового кроссовера Chery Tiggo 4 в России, как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», начнутся в августе. При этом специально для нашей страны новинка прошла адаптацию к местным дорожным и климатическим условиям, сообщает пресс-служба китайского производителя.

В частности, отмечается, что при изготовлении Chery Tiggo 4 используется высококачественная оцинкованная сталь с низким содержанием углерода, обладающая высокой стойкостью к коррозии. Перед покраской для дополнительной защиты от коррозии, улучшения твердости и износостойкости металла на корпус автомобиля наносится слой грунта на основе фосфата цинка. Применение технологии фосфатирования также способствует увеличению долговечности лакокрасочного покрытия. Такой подход к процессу производства и подготовки кузовов Tiggo 4 позволяет производителю дать гарантию на автомобиль сроком 5 лет или 150 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит ранее).

Помимо этого, для эксплуатации кроссовера Chery Tiggo 4 в холодное время года предусмотрен полный «зимний» пакет, который включает в себя: обогрев рулевого колеса, электрический обогрев всей поверхности лобового и заднего стекол, передних и задних сидений, форсунок стеклоомывателя и наружных зеркал. При этом для поддержания данных опций в Chery Tiggo 4 установлен генератор повышенной мощности. Также на автомобилях, предназначенных для российского рынка, используются специальные тепло- и звукоизоляционные материалы, уплотнители дверей и стекол, что позволяет удерживать тепло достаточно продолжительное время.

Наряду с этим, новый кроссовер Chery Tiggo 4, предлагаемый российским покупателям, будет оснащен системой оповещения и связи с экстренными службами ЭРА-ГЛОНАСС.

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