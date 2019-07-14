14.07.19 Прочитали 1000 раз

За две недели июля 12 марок поменяли цены на автомобили

За две недели июля 12 марок поменяли цены на автомобили

Мониторинг цен на новые автомобили
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Исследование цен на новые легковые автомобили, проведенное экспертами сайта «Цена Авто», выявило их корректировку за первые две недели июля сразу у 12 производителей, официально представленных на российском рынке.

Так, за это время выросли цены у отечественных LADA Granta и Vesta, стали дороже все комплектации седанов и хэтчбеков Datsun, получил прибавку весь модельный ряд Ford. Корейская марка KIA скорректировала цены на 4 свои модели, а китайский бренд Geely - на три.

Некоторые автопроизводители ограничились повышением цен на отдельные модели. Например, подорожали: кроссовер Audi Q8, седан Infiniti Q50 и кроссовер Infiniti QX50, лифтбек Skoda Rapid, кроссоверы Chery Tiggo 2 и Tiggo 5. Кроме того, единственными из всей продуктовой линейки своих брендов получили ценовую прибавку седан Volkswagen Polo и компактный кроссовер Volvo XC40

«Против течения» пошел лишь китайский Hawtai, который снизил цену на все комплектации кроссовера Laville.

Отметим, что данный обзор не претендует на полноту и всеохватность рынка, однако позволяет оценить основные тенденции ценовой политики российских представительств компаний.

Список официальных дилеров по маркам и городам смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россии легковые автомобили цены audi chery datsun ford geely hawtai infiniti kia lada skoda volkswagen volvo

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