В Правительстве РФ одобрили законопроект по дальнейшей либерализации ОСАГО

Вчера на заседании правительства РФ был утвержден законопроект, предполагающий установление индивидуального тарифа ОСАГО. Теперь документ вынесут на рассмотрение ГосДумы (вероятно, осенью), а после принятия поправок в Федеральный Закон "Об ОСАГО" в России появится зависимость полиса обязательного страхования гражданской ответственности от мастерства, аккуратности и грамотного поведения водителей. Стоимость полисов ОСАГО при этом у кого-то возрастет (у тех, кто проезжает на красный свет, выезжает на встречные полосы, садится за руль пьяным и становится виновником ДТП), а у категории осторожных водителей должна, по мнению разработчиков законопроекта, стать меньше.

Другим важным нововведением, продолжающим реформирование существующей системы ОСАГО, станет исключение из расчета стоимости территориального коэффициента. Сейчас жителям так называемых "аварийных" регионов приходится платить за полис больше, вне зависимости от того, насколько аккуратно они водят автомобиль. Но с 1 октября 2020 года этот коэффициент предлагается отменить - так же, как и коэффициент мощности двигателя. Разработчики реформы считают, что количество лошадиных сил не влияет на аварийность, а соответственно и не должно повышать цену полиса.

У страховых компаний появятся новые границы тарифного коридора: они смогут более гибко назначать стоимость полисов для водителей - учитывая манеру вождения и наличие штрафов-аварий, зафиксированных сотрудниками и камерами ГИБДД. При этом предлагается сохранить ограничение на максимальный размер страховой премии по договору обязательного страхования.

"Мы сделаем рынок ОСАГО более конкурентным. А законы конкурентного рынка в свою очередь повлияют на среднюю стоимость ОСАГО... В большинстве стран реформа послужила катализатором снижения среднего уровня тарифов. Уверен, российский страховой бизнес тоже готов к этому", - говорит президент Российского Союза Автостраховщиков Игорь Юргенс.

Правительство сформулировало цели законопроекта достаточно четко: "Повысить качество удовлетворения потребностей страхователей, сформировать необходимый для этого набор условий обязательного страхования, продолжить переход от жесткого регулирования обязательного страхования к регулированию, обеспечивающему условия для конкуренции страховщиков, не только по цене, но и по неценовым факторам".

Напомним, в январе 2019 года был запущен первый этап либерализации ОСАГО, в результате которого система тарифообразования уже стала более гибкой. Тарифный коридор был расширен на 20% вверх и вниз, а также реформирован коэффициент возраста и стажа и вместо 4 категорий появилось 58 – с послаблениями для пенсионеров и увеличением цены полиса для молодых и рискованных водителей. С 1 апреля коэффициент "бонус-малус" начал определяться раз в год, единый для всех транспортных средств одного водителя. Сейчас на очереди - третий этап.