Авторынок Казахстана в июне вырос на 13%

В первый летний месяц нынешнего года продажи новых автомобилей (с учетом LCV, грузовиков и автобусов) в Казахстане составили 6 315 единиц. Это на 13% больше, чем в июне 2018 года. Вместе с тем, по итогам первого полугодия местный авторынок демонстрирует еще больший рост (+18% до 32 014 шт.), сообщает пресс-служба Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ).

В июне на казахстанском авторынке сменился лидер среди марок – впервые за долгое время им стала Hyundai. Так, в прошлом месяце жители республики приобрели 1 363 автомобиля корейского бренда. В свою очередь на вторую позицию опустилась российская LADA результатом 1 328 экземпляров. Далее следуют два японских производителя – Toyota и Nissan, которые реализовали 1 228 и 250 машин соответственно. Замкнул пятерку лидеров авторынка Казахстана в июне французский бренд Renault (217 шт.).

Как отмечает вице-президент АКАБ Анар Макашева, в июне казахстанский авторынок продолжил демонстрировать позитивное развитие. «По сравнению с успешным июнем прошлого года рост составляет 13%. Первая половина 2019 года во многом была успешной для участников рынка, и у нас есть все причины полагать, что положительная динамика продолжится, несмотря на высокую базу прошлого года», – сообщила г-жа Макашева.

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