Срок льготной уплаты дорожных штрафов предлагают увеличить до 30 дней

Сегодня, 12 июля, в ГосДуму группа депутатов внесла новый законопроект (зарегистрирован под номером 752254-7), касающийся увеличения льготного периода оплаты штрафов ГИБДД. В Кодексе РФ об административных правонарушениях предложено закрепить вместо 20 дней со дня вынесения постановления – 30, на то, чтобы уплатить только половину штрафа, наложенного ГИБДД при дорожных правонарушениях.

В пояснительной записке к документам говорится: «В связи с тем, что установленный двадцатидневный срок оплаты административного штрафа со скидкой является в ряде случаев недостаточным вследствие несвоевременной доставки почты или иных сбоев в ее работе, законопроектом предлагается увеличить срок, в течение которого можно уплатить административный штраф за правонарушение в области дорожного движения в размере половины суммы наложенного штрафа, до тридцати дней».

Напомним, речь идет о правонарушениях в области дорожного движения, не представляющих большую общественную опасность. Однако аргументация инициаторов кажется не слишком убедительной, поскольку в начале января 2019 года в силу вступил закон, которым и без того продлевается 20-дневный льготный период оплаты штрафа за нарушение ПДД, если уведомление пришло после истечения этого срока.

Кроме того, напомним, что в руководстве ГИБДД существует иная точка зрения на ситуацию с дорожными штрафами. Ее озвучил в конце мая замглавы ГИБДД Александр Быков на заседании Общественной палаты РФ. Он говорил о том, что основная часть населения стала воспринимать (штрафы) как обычную плату за проезд. Люди оплачивают наложенные суммы со скидкой и продолжают ездить с нарушениями. А вот если бы водитель знал, что с каждым разом фиксации нарушения сумма штрафа будет повышаться, и значительно, ситуация на дорогах изменилась бы в лучшую сторону.

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