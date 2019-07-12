12.07.19 Прочитали 581 раз

Срок льготной уплаты дорожных штрафов предлагают увеличить до 30 дней

Срок льготной уплаты дорожных штрафов предлагают увеличить до 30 дней

Парк легковых автомобилей по регионам РФ на 01.01.2019
Все оперативные данные

Сегодня, 12 июля, в ГосДуму группа депутатов внесла новый законопроект (зарегистрирован под номером 752254-7), касающийся увеличения льготного периода оплаты штрафов ГИБДД. В Кодексе РФ об административных правонарушениях предложено закрепить вместо 20 дней со дня вынесения постановления – 30, на то, чтобы уплатить только половину штрафа, наложенного ГИБДД при дорожных правонарушениях.

В пояснительной записке к документам говорится: «В связи с тем, что установленный двадцатидневный срок оплаты административного штрафа со скидкой является в ряде случаев недостаточным вследствие несвоевременной доставки почты или иных сбоев в ее работе, законопроектом предлагается увеличить срок, в течение которого можно уплатить административный штраф за правонарушение в области дорожного движения в размере половины суммы наложенного штрафа, до тридцати дней».

Напомним, речь идет о правонарушениях в области дорожного движения, не представляющих большую общественную опасность. Однако аргументация инициаторов кажется не слишком убедительной, поскольку в начале января 2019 года в силу вступил закон, которым и без того продлевается 20-дневный льготный период оплаты штрафа за нарушение ПДД, если уведомление пришло после истечения этого срока.

Кроме того, напомним, что в руководстве ГИБДД существует иная точка зрения на ситуацию с дорожными штрафами. Ее озвучил в конце мая замглавы ГИБДД Александр Быков на заседании Общественной палаты РФ. Он говорил о том, что основная часть населения стала воспринимать (штрафы) как обычную плату за проезд. Люди оплачивают наложенные суммы со скидкой и продолжают ездить с нарушениями. А вот если бы водитель знал, что с каждым разом фиксации нарушения сумма штрафа будет повышаться, и значительно, ситуация на дорогах изменилась бы в лучшую сторону.

Быстро узнать стоимость автомобиля на рынке – с помощью калькулятора «Оценка авто».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: изменения в пдд

Подпишись на наш канал Яндекс.Дзен и получай персональные новости.

Новости на тему

В России могут появиться квадратные светофоры и турбоперекрестки

10 июля 2019

Все новости

Статьи на тему

Пьяные водители станут пассажирами надолго («Коммерсант»)

1 июля 2019

Все статьи

Инфографика на тему

Две трети автовладельцев используют 50%-ную скидку на оплату штрафов ГИБДД

16 сентября 2017

Вся инфографика
Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью