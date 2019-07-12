Toyota анонсировала выпуск в 2021 году нового кроссовера

Toyota огласила свои новые производственные планы относительно строящегося предприятия MTMUS (Mazda Toyota Manufacturing U. S. A.) в Хантсвилле (штат Алабама). В ответ на требования рынка и растущий потребительский интерес к легким грузовикам и внедорожникам на этом сборочном заводе уже не планируют выпускать Toyota Corolla, ее сборка продолжится на заводе Toyota Blue Springs (штат Миссисипи). А в Хантсвилле будет выпускаться совершенно новый кроссовер, информацию о котором пока компания не разглашает. Согласно информации из других источников, новую модель хотят представить дилерам во время частного мероприятия в Лас-Вегасе в сентябре нынешнего года.

Напомним, еще в августе 2017 года Toyota и Mazda объявили о сотрудничестве по созданию MTMUS, совместного предприятия стоимостью 1,6 миллиарда долларов, которое будет собирать до 300 000 автомобилей ежегодно. В Хантсвилле планируется создать до 4 000 новых рабочих мест. На данный момент известно, что строительство предприятия ведется по графику, а старт производства намечен на 2021 год.

Что касается Corolla, то продажи этой культовой модели в США снизились на 5,3%, до 152 868 единиц, однако на то есть объективные причины: этот сегмент на сегодняшний день страдает в целом и теряет покупателей. По данным СМИ, в 2018 году продажи Corolla также упали по сравнению с предыдущим годом на 7,7% (продано 303 732 единицы), но она по-прежнему превосходит большинство своих прямых конкурентов. Пиковым годом для продаж модели был 2016 год, когда Toyota реализовала 387 388 экземпляров Corolla американским покупателям.

В мае 2019 года глава Toyota в США Джим Ленц заявил, что пока компания не планирует вносить коррективы в свои планы, даже если продажи автомобилей пойдут на спад, однако он не исключил, что ситуация может измениться: «Мы будем вносить коррективы, по мере необходимости, исходя из того, куда нас ведет рынок». В 2017 году Toyota уже вносила коррективы в свои планы в отношении своего завода в Гуанахуато (Мексика). На этой площадке также изначально планировалось собирать Corolla, но с момента его открытия он занимается только производством пикапов Tacoma. Теперь аналогичное решение принято по заводу в Хантсвилле.

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