12.07.19 Прочитали 534 раз

Продажи отечественных автомобилей с пробегом падают сильнее рынка

Продажи отечественных автомобилей с пробегом падают сильнее рынка

Рынок легковых автомобилей с пробегом в России. Итоги 2018 года, тенденции и перспективы
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Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка легковых автомобилей с пробегом отечественных марок за 5 месяцев 2019 года составил 562 тыс. единиц. Это на 4,3% ниже результата годичной давности.

Учитывая тот факт, что весь вторичный рынок в стране за этот период снизился незначительно (-0,7%), доля отечественных марок на нем заметно сократилась. Если год назад она составляла 28,5%, то теперь на долю отечественных автомобилей приходится 27,5% вторичного рынка. Таким образом, за год этот показатель уменьшился на один процентный пункт.

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», среди отечественных брендов наибольшей популярностью на вторичном рынке пользуются автомобили LADA, «УАЗ» и «ГАЗ». О том, сколько таких машин было перепродано за весь прошлый год, можно узнать в отчете «Рынок легковых автомобилей с пробегом в России. Итоги 2018 года, тенденции и перспективы».

Быстро узнать стоимость отечественного автомобиля (и не только) на рынке – с помощью калькулятора «Оценка авто».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россии легковые автомобили продажи вторичный рынок автомобили с пробегом отечественный марки

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