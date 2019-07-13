13.07.19 Прочитали 464 раз

Цена LADA Largus за два года выросла на 61 тыс. рублей

Цена LADA Largus за два года выросла на 61 тыс. рублей

Обзор автомобильного рынка России
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Отечественный универсал повышенной вместимости LADA Largus стабильно входит в десятку самых востребованных моделей российского рынка, а в июне 2019 года при общем падении рынка на 3,3% продемонстрировал рост продаж почти на 14%.  

Эксперты сайта «Цена Авто» составили график изменения цен* универсала LADA Largus за последние два года (начиная с июля 2017 года) и выяснили, что за это время цена модели выросла на 61 тысячу рублей.

В июле текущего года эта модель прошла легкий рестайлинг, и теперь ее внешность соответствует корпоративной стилистике бренда. Актуальные цены на LADA Largus варьируются от 590,9 тыс. руб. за 5-местную версию в комплектации Standard до 736,4 тыс. руб. за 7-местный Luxe/Prestige. Largus на выбор комплектуется двигателями объемом 1,6 л и мощностью 87 или 106 л.с., коробка передач – механическая.

Сколько сейчас может стоить трехлетний LADA Largus (или другой автомобиль с пробегом), можно узнать за одну минуту с помощью калькулятора «Оценка авто». 

 * Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.

, источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россии легковые автомобили цены lada lada largus

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