Где и сколько «Жуков» обитает в России?

Как уже сообщало аналитическое агентство «АВТОСТАТ», 10 июля завершилось производство легендарной модели Volkswagen «Жук», который просуществовал на мировом рынке в общей сложности более 80 лет.

По данным агентства, на начало 2019 года в России насчитывалось 3542 автомобиля Volkswagen Kaefer, выпускавшихся в Германии с 1938 года и возрожденных в 1998 году как New Beetle. Отметим, что обе модели неофициально именовались как «Жук».

Больше всего «Жуков» прописано в Москве – 807 штук. В два с половиной раза меньше их в Санкт-Петербурге – 340 штук. На третьем месте – самый «европейский» город России – Калининград (57 штук). В ТОП-10 городов по месту обитания «Жуков» также входят Екатеринбург, Краснодар, Ростов-на-Дону, Воронеж, Нижний Новгород и Челябинск.

ТОП-50 городов представлен на картинке ниже или в прикрепленном файле.

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