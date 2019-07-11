11.07.19 Прочитали 1163 раз

В России отзывают 52 автомобиля Mercedes-Benz из-за рулевого механизма

В России отзывают 52 автомобиля Mercedes-Benz из-за рулевого механизма

Портрет автовладельца
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Официальные дилеры Mercedes-Benz объявляют об отзывной кампании 52 автомобилей С-Class и Е-Class, а также модели GLK. Как сообщает пресс-служба Росстандарта, отзыву подлежат машины, реализованные в 2016 – 2018 годах.

В качестве причины отзывной кампании указывается возможное появление трещин на стопорной гайке рулевого механизма. Вследствие этого стопорная гайка может разломиться и заблокировать рулевой механизм под воздействием очень высоких боковых сил. На указанных автомобилях будет произведена проверка и, при необходимости, замена электроусилителя рулевого управления.

Российские дилеры Mercedes-Benz проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Все работы будут осуществляться для автовладельцев бесплатно.

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», в нынешнем году это уже не первая отзывная для автомобилей Mercedes-Benz C-Class, E-Class и GLK.

Быстро узнать актуальную стоимость автомобиля на рынке можно с помощью калькулятора «Оценка авто».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: легковые автомобили премиум-марки mercedes-benz mercedes-benz c-class mercedes-benz e-class

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