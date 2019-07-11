Яндекс сделал из Hyundai Sonata беспилотник и заявил о готовности тиражировать проект на другие модели

В марте нынешнего года Яндекс и Hyundai Mobis (один из крупнейших в мире производителей автомобильных компонентов) подписали соглашение о намерениях создать программно-аппаратный комплекс для беспилотников 4-го и 5-го уровня автономности*. В рамках своего проекта в конце мая партнеры получили от производителя Hyundai модель Sonata 2020 года (что важно – модель построена на современной платформе) и всего за несколько недель сумели собрать беспилотный прототип на основе системы автономного управления, разработанной Яндексом.

Об этом Яндекс сообщил сегодня в своем официальном блоге, представив первый результат совместной с Hyundai Mobis работы – прототип беспилотной машины на базе Hyundai Sonata. В блоге продемонстрировано короткое видео, которое демонстрирует, как Sonata без водителя легко и на хорошей скорости движется по полосе полигона, выполняя во время тестов повороты и избегая наездов на препятствия. В сообщении говорится, что автомобиль готовят к выходу на дороги Москвы.

«Это первый шаг в нашей разработке универсальной платформы для создания беспилотных автомобилей, которую можно будет применять для новых моделей Hyundai и KIA, а также других марок машин, - говорится в блоге. - В перспективе мы сможем предложить такую платформу, например, таксопаркам или сервисам каршеринга…».

Представители Яндекса сообщают, что в их «беспилотном флоте» сегодня уже 50 беспилотников, собранных на базе Toyota Prius. Сейчас к ним добавилась тестируемая Hyundai Sonata. К концу года разработчики планируют довести число машин в своем автономном парке как минимум до сотни.

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* 5-й уровень: со стороны человека не требуется никаких действий, кроме старта системы и указания пункта назначения; автоматизированная система может доехать до любой точки назначения, если это не запрещено законом.