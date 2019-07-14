14.07.19 Прочитали 248 раз

Рынок новых автомобилей в Екатеринбурге снизился на 5%

Рынок новых автомобилей в Екатеринбурге снизился на 5%

Дилерский пакет: «Региональная статистика», «TOP-40 марок», «TOP-100 моделей».
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Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в январе – мае 2019 года рынок новых легковых автомобилей в Екатеринбурге составил 8 150 автомобилей, что на 4,8% ниже, чем за пять первых месяцев прошлого года. Отмечается, что за этот период падение рынка было не таким сильным, как в Казани или Омске, где продажи сократились более чем на 13%.

Лидером рынка в Екатеринбурге стала отечественная LADA, на долю которой приходится пятая часть рынка (19,9%). На втором месте – корейская KIA с результатом 11,3%, а следом идет французский Renault, который занимает 10,3% местного рынка. Совместно на долю этих трех марок приходится свыше 40% автомобильного рынка Екатеринбурга. У остальных марок рыночная доля не превышает 10%.

Какие модели чаще всего приобретали в столице Урала в январе – мае текущего года, можно узнать в специально подготовленном материале на сайте «Цена Авто» в разделе «Рейтинги»

Быстро узнать актуальную стоимость автомобиля на рынке – с помощью калькулятора «Оценить авто».

Фото взято с сайта stepic.org

, источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россии легковые автомобили продажи марки-лидеры kia lada renault

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