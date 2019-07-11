Около 40% грузовиков в РФ имеют объем заливки моторного масла от 20 до 35 л

В ходе подготовки отчета «Российский рынок моторных масел для грузовых автомобилей» специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» выяснили, что в структуре активного парка грузовой техники наибольшая доля (39%) приходится на транспортные средства с объемом заливки моторного масла от 20 до 35 литров.

На втором месте тут находятся грузовики, имеющие объем заливки менее 10 литров, которым принадлежит 26% парка. Отметим также, что наименьшая доля приходится на автомобили с объемом заливки свыше 35 литров – таких парке насчитывается около 8%.

Как отмечают эксперты агентства, данная структура, прежде всего, отражает состав российского парка по маркам, среди которых преобладают автомобили отечественного производства, и по классам, разделенным по величине полной массы. Например, тяжелые грузовики КАМАЗ, оснащенные одноименным двигателем, нуждаются в сервисном объеме масла от 28 до 33 литров. Тяжелые грузовики МАЗ с 6-цилиндровым двигателем ЯМЗ «требуют» около 24 литров, а среднетоннажные грузовики ГАЗ-3309, с двигателем ММЗ – около 12 литров.

Кроме рынка грузовых автомобилей, мы регулярно мониторим рынок легковых. Узнать цены на новые легковые автомобили можно на сайте «Цена Авто».