В перечне Минпромоторга РФ потерялось несколько «роскошных» автомобилей

Аудиторы Счетной палаты РФ, проводя очередную ревизию по собираемости имущественных налогов за 2016 - 2017 гг., обнаружили, что некоторые модели дорогостоящих автомобилей, которые, в соответствии со своей ценой, должны подпадать под так называемый «налог на роскошь», в перечне почему-то отсутствуют. Напомним, что речь идет об автомобилях стоимостью более 3 млн рублей, с владельцев которых должны взимать транспортный налог с повышенным коэффициентом.

Указанный перечень два раза в год утверждает Минпромторг РФ и публикует у себя на официальном сайте. Как вышло, что таких представителей премиального и люксового сегментов, как Tesla Motors Model S, Mercedes Benz S63 АМG 4МАТIС Limousine L и Bugatti Veyron Grand Sport в списке не оказалось (а соответственно с них брался налог не как с роскошных автомобилей, а как с «бюджетников»), вызывает удивление и вопросы. При этом аудиторы отметили, что для некоторых «списочных» машин повышающий коэффициент и не должен применяться в первый год выпуска, однако «не дополучено» налоговиками гораздо больше. Учитывая высокую стоимость вышеуказанных моделей и их количество (так, например, по данным аналитического агентства «АВТОСТАТ» только Tesla Model S в парке РФ на 1 января 2019 года насчитывалось 211 шт.), недополученные суммы уже не кажутся незначительными.

«Мы результаты рассматривали вместе с налоговой службой и пришли к общему мнению, что нужно совершенствовать механизм исчисления налога с дорогостоящих автомобилей. Сделать его более простым, логичным, чтобы кому положено, тот и платил повышенные ставки налогов», - заявил аудитор Счетной палаты Сергей Штогрин на Коллегии.

Самый свежий список дорогостоящих автомобилей (стоимостью выше 3 млн рублей), которым должны руководствоваться налогоплательщики при исчислении транспортного налога в 2019 году (в нем 1193 модели), можно посмотреть здесь.

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