Продажи LADA Vesta упали второй раз за год

По итогам июня 2019 года в России было продано 8 947 новых автомобилей семейства LADA Vesta. Это на 9% ниже результата годичной давности. Таким образом, как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», реализация данной модели падает второй раз в нынешнем году.

Напомним, что впервые это произошло в феврале, когда продажи автомобилей флагманского семейства снизились на 6%. Но в последующие три месяца они росли, при этом демонстрируя двузначную динамику: в марте +40%, в апреле +30%, в мае +15%. Впрочем, если учитывать статистику за 1 полугодие, то реализация LADA Vesta выросла на 12% (до 55 784 шт.).

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2018 году LADA Vesta стала лидером российского авторынка среди моделей. Сегодня это семейство, помимо стандартных седанов и универсалов, включает также их кросс-версии, спортивный седан Sport и двухтопливную версию CNG.

В настоящее время минимальная стоимость LADA Vesta составляет 599 900 рублей. О том, сколько будет стоить этот автомобиль на вторичном рынке, можно за 1 минуту узнать с помощью калькулятора «Оценка авто».