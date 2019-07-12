В Новосибирске растут продажи новых автомобилей

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем реализации новых легковых автомобилей в Новосибирске в январе – мае 2019 года составил 4 458 автомобилей. В отличие от других городов-миллионников, где отмечалось падение рынка, здесь продажи выросли на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В рейтинге самых популярных марок на этом рынке лидируют корейские производители. На первом месте – бренд Hyundai, на долю которого приходится 14,6%. За ним следует KIA с результатом 13,5%. Отечественная LADA – лишь на третьей строчке с минимальным отставанием и долей рынка 13,4%.

Суммарно на долю этих трех марок приходится более 40% новосибирского автомобильного рынка, тогда как у остальных марок доля рынка не превышает 10%.

Какие модели чаще всего приобретали жители Новосибирска в январе – мае текущего года, можно узнать в специально подготовленном материале на сайте «Цена Авто» в разделе «Рейтинги».

Быстро узнать стоимость автомобиля на рынке можно с помощью калькулятора «Оценка авто».