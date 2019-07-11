Renault наградила лучших дилеров в России

Компания Renault Россия объявила имена лучших своих дилеров. Как сообщает пресс-служба французского бренда, победители были определены в номинациях «Лучший дилер – 2018» и «Лучший менеджер дилерской сети – 2018», а также в Глобальном рейтинге дилерской сети по итогам 2018 года. Церемония награждения лучших партнеров Renault Россия состоялась в рамках Всероссийской дилерской конференции.

Лучшими дилерами России в пяти различных категориях стали: «Стандарт» (Ростов-на-Дону) – в номинации «Качество», «РЦ Кемерово» (Кемерово) – номинация «Стандарты», «Мэйджор Авто» (Москва) – за лучшие показатели по корпоративным продажам, «Лант» (Тольятти) – за успехи в реализации программы Renault Finance и «Лаки Моторс» (Екатеринбург) – за высокие показатели реализации программы Renault Selection.

Лучшими дилерами регионов стали: «РТДС» (Москва), «Возрождение» (Орел), «Авто-Белогорье» (Белгород), «Лант» (Тольятти) и «РЦ Кемерово» (Кемерово).

Также были объявлены победители конкурса «Лучший менеджер дилерской сети – 2018» в трех номинациях – продажа автомобилей, послепродажное обслуживание и качество. Награды получили 9 лучших сотрудников дилерских центров: «Лант» (Тольятти), «Автомир Премьер» (Новокузнецк), «Автоцентр Евразия» (Омск), «Автомастер» (Пенза), «РЦ Кемерово» (Кемерово), «Авто-Белогорье» (Белгород), «Формула-Р» (Ростов-на-Дону), «Стандарт» (Ростов-на-Дону).

Помимо, этого компанией отдельно были отмечены партнеры дилерской сети, срок сотрудничества с которыми насчитывает 10 и 20 лет. В этом году 10-летие сотрудничества отметили: «Автотехцентр Кострома» (Кострома), «Авто-Белогорье» (Белгород) и «БН-Моторс» (Брянск). А уже 20 лет с брендом Renault работают «Автомир Премьер» (Москва), «РТДС» (Москва), «Петровский» (Санкт-Петербург), «Автокласс» (Тула), «Сатурн-Р» (Пермь), «Сибирские автомобили и принадлежности» (Иркутск).

В марте 2019 года были объявлены результаты Глобального рейтинга дилерской сети 2018 в рамках международного проекта Renault – Dealer of the Year 2018. По итогам 2018 года высшей оценки – «5 звезд» рейтинга – было удостоено рекордное количество дилеров – 17 автоцентров: «РЦ Кемерово» (Кемерово), «Лант» (Тольятти), «РТДС» (Москва), «Лаки Моторс» (Екатеринбург), «Автоцентр Евразия» (Омск), «Кан Авто» (Казань), «Автомир Премьер» (Новокузнецк), «РТДС Центр» (Тамбов), «Формула-Р» (Ростов-на-Дону), «Авто-Белогорье» (Белгород), «Элвис» (Саратов), «Автосалон Престиж» (Калуга), «Стандарт» (Ростов-на-Дону), «Сатурн-Р» (Пермь), «СиалАвтофранц» (Красноярск), «Ноев Ковчег» (Рязань), «Возрождение» (Орел).

Полный список автомобильных дилеров по городам РФ приводится на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».