Bugatti в честь своего 110-летия выпустила 200-ый уникальный гиперкар Chiron

Французский завод в Мольсеме объявил о выпуске 200-ого автомобиля Chiron. C момента запуска модели в производство прошло всего два с половиной года. В первый год было собрано 70 таких автомобилей, во второй - 76. В 2019-ом планируется выпустить 80 гиперкаров Chiron. Всего их планируется собрать 500 экземпляров, причем для 400 из них уже имеются покупатели. Напомним, что каждый такой автомобиль собирается на предприятии в Мольсеме в течение 10 месяцев, а затем уже на эльзасских площадках происходит их досборка, которая занимает еще 8 недель.

Как сообщает пресс-релиз компании, для завода этот «двухсотый» автомобиль не просто очередной, сошедший с конвейера, он - особенный. «Вы не можете почувствовать ничего иного, кроме гордости, когда видите, как этот 200-й Chiron выезжает с завода, - подчеркивает Штефан Винкельманн, президент Bugatti. - Эта модель знаменует собой празднование истории нашей компании (компания отмечает свое 110-летие - прим.) и напоминает о нашем французском наследии. Различные оттенки синего, используемые в этом спорткаре Chiron, придают ему вневременную элегантность…».

«Юбилейность» решили отметить выпуском ограниченной серии Chiron Sport «110 ans bugatti». Праздничную спецсерию отличает уникальный внешний вид – французский триколор нанесен на заднюю поверхность боковых зеркал, для большего допуска света панель крыши решили сделать панорамной (четырехслойная «Sky View»). Кузов окрашен матовой краской «Steel Blue». Chiron Sport и без того является уникальной моделью, но это юбилейное издание выводит ее уникальность на еще более высокий уровень: в серии будет выпущено всего 20 автомобилей. При этом «начинка» авто – традиционная для Chiron Sport: турбированный W16 на 1500 л.с. и 1600 Нм крутящего момента. Разгон до 100 км/ч - 2,4 секунды.

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