В Hyundai Motor назначен глава Группы инновационного дизайна

В компании Hyundai Motor появился специалист, ответственный за разработку транспорта будущего. Известный автомобильный дизайнер Су Юхо (Juho Suh), в последние годы работающий с электроспорткарами назначен главой Группы инновационного дизайна Hyundai и получил статус вице-президента компании.

Подразделение «Группа инновационного дизайна создано для более быстрого и гибкого реагирования на последние тенденции в мире дизайна. Группа будет курировать разработки для серийных автомобилей и станет площадкой открытых инноваций, развивая сотрудничество с другими организациями, не связанными с дизайном. Например, с теми, кто ищет новые решения в сфере мобильности и улучшения обслуживания клиентов.

Су Юхо более 20 лет работает в отрасли. В его послужном списке должности директора по дизайну экcтерьера в GM (он курировал проект Ecojet), шеф-дизайнера по экстерьеру Opel. Он также руководил проектами современного дизайна BMW, под его непосредственным руководством появились первоначальные концепции дизайна для моделей X5, X6, 3 и 8 серий. Последние 4 года карьера Су Юхо была связана с маркой NIO, продукты которой называют не иначе как «китайская Tesla». В 2015 году г-н Су стал старшим директором по наружному дизайну электромобилей NIO, а в прошлом году возглавил Шанхайскую студию дизайна марки.

В Hyundai Motor считают, что опыт г-на Су в разработке дизайна спортивных электромобилей радикально улучшит дизайн электрических моделей компании. Сам Су Юхо уже объявил, что готов поделиться с Hyundai всем, чему научился в разных регионах мира и у разных брендов: «Я получил обширный опыт и знания по автомобильному дизайну во время работы на американскую компанию массового сегмента, премиальный европейский бренд и производителя электромобилей из Китая». Остается напомнить, что г-н Су родился в Корее, изучал промышленный дизайн в Институте Пратта в Нью-Йорке, где получил степень бакалавра и магистра.

Уже в июле Су Юхо официально займет свою должность, его непосредственным начальником станет Ли Санъюп (Sang Yup Lee), старший вице-президент и глава дизайнерского центра Hyundai.

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