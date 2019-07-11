Продажи премиальных автомобилей в июне выросли на 2%

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», в июне 2019 года в России было продано 13,5 тыс. новых автомобилей премиум-сегмента. Это на 2,2% больше, чем год назад. Таким образом, реализация премиальных машин на российском рынке продолжает расти, и по итогам 1 полугодия увеличилась на 2,7% до 72,8 тыс. единиц.

Лидерство среди брендов в первый месяц лета сохранил немецкий BMW, показатель которого составил 3 610 проданных автомобилей (+15%). Второе место занял Mercedes-Benz с результатом 3 475 экземпляров (+5%). Замкнул тройку лидеров японский Lexus (1 651 шт.), объем продаж которого в июне упал на 18%.

Далее следуют Audi (1 325 шт.) и Volvo (993 шт.), которые показывают положительную рыночную динамику (+7% и +12% соответственно). О том, с какими результатами закончили июнь другие бренды премиум-сегмента, можно узнать из специально подготовленной инфографики.

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