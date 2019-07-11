145 автомобилей Bentley Continental GT попали под отзыв в России

Официальные дилеры Bentley объявляют об отзывной кампании 145 экземпляров модели Continental GT. Как сообщает пресс-служба Росстандарта, отзыву подлежат автомобили, реализованные в 2018 – 2019 годах.

В качестве причины отзывной кампании называется низкое напряжение АКБ, которое может вызвать отказ блока переключателей центральной консоли. На автомобилях, подпадающих под отзыв, будет проведено обновление программного обеспечения блока переключателей центральной консоли или же его замена.

Официальные дилеры Bentley в России проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Все работы будут осуществляться для автовладельцев бесплатно.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 5 месяцев 2019 года объем рынка новых автомобилей Bentley составил 141 экземпляр, при этом на долю модели Continental GT пришлось около половины (71 шт.).

Напомним также, что в нынешнем году компания Bentley уже объявляла об отзыве своих автомобилей в России. Так, в феврале под это попали 207 автомобилей Bentley Continental и Mulsanne.

Полный список атвомобильных дилеров по городам РФ приводится на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».