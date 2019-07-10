Собрана первая партия моторов для автомобилей УАЗ «Патриот» с АКП

Заволжский моторный завод выпустил первую партию двигателей ЗМЗ ПРО с новой системой охлаждения, предназначенных для оснащения внедорожников УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач. Как сообщает пресс-служба УАЗа, такие же моторы будут устанавливаться на модели «Пикап» и «Профи».

Отмечается, что это завершающий этап проекта по созданию модернизированного двигателя, который предназначен для автомобилей «УАЗ» с АКП. При этом сам мотор получил около 30 оригинальных новых деталей, среди которых блок и головка цилиндров, сальникодержатель, усилитель картера, картер опоры АКП, водяной насос, термостат, коленчатый вал, штампованные изделия и др.

При модернизации мотора особое внимание было уделено системе охлаждения. Как пояснил директор Научно-технического центра Заволжского филиала ООО «УАЗ» Дмитрий Мешков, в двигатель внедрена новая система охлаждения по двум причинам: с одной стороны, она модернизируется для автоматической коробки передач, с другой – для улучшения климата в салоне. Теперь на отопитель салона будет забираться из двигателя более горячая жидкость, что позволит сократить время прогрева салона автомобиля и улучшить его потребительские свойства.

Модернизация коснулась бензиновых и газобензиновых версий, которым были присвоены новые заводские индексы. В настоящее время идет завершающая стадия подготовки производства, а на Ульяновский автомобильный завод уже отгружена первая опытно-промышленная партия доработанных двигателей.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».