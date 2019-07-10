Новый кроссовер Renault Arkana могут доставить клиентам на дом

Компания Renault Россия объявляет о запуске инновационного сервиса по доставке автомобилей на дом. Первой моделью, доставку которой компания начала осуществлять на дом, стал новый купе-кроссовер Renault Arkana. Как сообщает пресс-служба компании, данная услуга распространяется на автомобили, приобретенные через онлайн-шоурум Renault.

Также отмечается, что впервые российские клиенты могут выбрать, заказать и оплатить автомобиль в онлайн-шоуруме, заказать тест-драйв кроссовера Renault Arkana на дом, и затем получить машинц на дом, исключая посещение дилерского центра, что максимально облегчает процесс покупки автомобиля.

Напомним, что 23 мая в рамках эксклюзивного предложения специально для первых покупателей Renault Arkana был открыт предзаказ на топовую версию модели – лимитированную серию Edition One. C момента старта приема заказов в онлайн-шоуруме было продано более 300 таких автомобилей, при этом первые 100 из них были раскуплены за 3 часа.

В процессе оформления заказа на автомобиль в онлайн-шоуруме клиенты могут воспользоваться сервисом доставки автомобиля на дом. Также им доступен выбор удобных даты, времени и места доставки на сайте renault.ru. После оформления заказа с покупателем связывается оператор консьерж-сервиса, который ответит на все вопросы и поможет с выбором оптимального места доставки с учетом габаритов автовоза и пространства, необходимого для отгрузки автомобиля. В назначенный день и время к клиенту приезжает брендированный автовоз с Renault Arkana в фирменном чехле, а сопровождающий его менеджер дилерского центра оформляет необходимые документы.

Кроме этого, вместе с доставкой на Renault Arkana на дом клиентам доступна полная онлайн-оплата и оформление онлайн-кредита. Так, специально для клиентов, заказавших Renault Arkana и выбравших услугу «Доставка Renault Arkana на дом», был разработан сервис «Онлайн-кредит»: все ступени по оформлению кредита – от подачи заявки до выдачи – происходят дистанционно, без визита клиента в дилерский центр.

Первыми владельцами нового купе-кроссовера Renault Arkana стали автолюбители из 48 городов по всей России – от Калининграда до Красноярска, а услугу «Доставка Renault Arkana на дом» забронировали 13 человек из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Тамбова, Екатеринбурга и Краснотурьинска. Первая доставка автомобиля клиенту состоялась 8 июля в Екатеринбург.

Напомним, что продажи Renault Arkana стартовали 5 июля во всех официальных дилерских центрах России, а также в онлайн-шоуруме, в котором действует специальное предложение при покупке автомобиля – 5 лет покрытия на двигатель и коробку передач.

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