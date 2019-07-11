11.07.19 Прочитали 306 раз

Рынок новых автомобилей в Самаре снизился на 11%

Рынок новых автомобилей в Самаре снизился на 11%

Дилерский пакет: «Региональная статистика», «TOP-40 марок», «TOP-100 моделей».
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В январе – мае 2019 года, по данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», рынок новых легковых автомобилей в Самаре составил 6 733 единицы, что на 11,2% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

Самая популярная марка на местном рынке – отечественная LADA, на долю которой приходится более четверти рынка – 26,8%. За ней с большим отставанием следуют французский бренд Renault (10,1%) и корейский KIA (9,3%). Суммарно на долю этих трех марок приходится более 45% самарского автомобильного рынка, тогда как у остальных марок рыночная доля не превышает 8%.

Какие модели чаще всего приобретали самарцы в январе – мае текущего года, можно узнать в специально подготовленном материале на сайте «Цена Авто» в разделе «Рейтинги».

Быстро узнать стоимость автомобиля на рынке можно с помощью калькулятора «Оценить авто».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россии легковые автомобили продажи марки-лидеры kia lada renault

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