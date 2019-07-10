10.07.19 Прочитали 222 раз

Министр Орешкин решил поехать на форум моногородов в Тольятти на LADA XRAY

Министр Орешкин решил поехать на форум моногородов в Тольятти на LADA XRAY

Портрет автовладельца
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На форум моногородов, который будет проходить в Тольятти 15 июля, министр экономического развития России Максим Орешкин решил отправиться на легковом автомобиле. Как он сам выразился в своем Instagram - "нестандартным способом". Орешкин планирует приехать в город, где производятся "лады", на LADA Xray.

Причем обещает весь маршрут проехать будучи за рулем, останаливаясь в пути для того, чтобы общаться с людьми. Он полагает, что так ему будет легче выработать собственную позицию в таком вопросе, как строительство новой скоростной платной трассы "Москва - Казань". Напомним, речь идет о строительстве новой трассы общей протяженностью 729 км либо полной реконструкции существующей М7.

"Пишите, если кто знает куда можно заехать, что посмотреть, с кем пообщаться?"? - предложил Орешкин на своей страчничке в соцсетях. Известно, что стартует министр из столицы в пятницу, 12 июля. Он также запланировал две большие официальные остановки - в Нижнем Новгороде и Казани, где хочет встретиться с предпринимателями.

, источник: АВТОСТАТ

Теги: lada lada xray

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