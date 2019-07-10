Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» совместно со специалистами портала «Цена Авто» составили рейтинг самых продаваемых автомобилей с пробегом в возрасте от 5 до 7 лет. Это автомобили 2012 – 2014 годов выпуска, которых в российском автопарке больше, чем других, поскольку рынок тогда находился на максимальных уровнях (2,4 – 2,8 млн в год).

Между тем, как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», средний срок владения автомобилями в России составляет чуть более 6 лет.

Самым популярным автомобилем в возрастной категории 5 – 7 лет является LADA Granta. За 5 месяцев 2019 года было перепродано 23 121 седанов и лифтбеков LADA Granta 2012 – 2014 годов выпуска. На втором месте – корейские седаны и хетчбеки Hyundai Solaris (17 251 единица). Третью позицию занимает покинувшая первичный рынок, но пользующаяся активным спросом на «вторичке» отечественная LADA Priora (16 978 штук).

В ТОП-10 самых популярных автомобилей с пробегом в возрасте от 5 до 7 лет также входят: KIA Rio (13 793 штуки), LADA Kalina (12 919 штук), Ford Focus (12 428 штук), Volkswagen Polo (9 679 штук), Chevrolet Cruze (8 114 штук) и Renault Duster (7 909 штук).

С рейтингом самых популярных автомобилей с пробегом в возрасте до 3 лет можно ознакомиться здесь, а узнать их актуальную стоимость на рынке всего лишь за 1 минуту можно с помощью калькулятора «Оценка авто».