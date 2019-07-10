В России могут появиться квадратные светофоры и турбоперекрестки

Предварительные национальные стандарты (ПНСТ) дорожных усовершенствований уже разработаны, с ними ознакомились корреспонденты «Известий». В предлагаемых ПНСТ типовые, привычные нам светофоры, предлагается дополнить новыми элементами. Например, стрелками, указывающими направление движения или возможность разворота. На светофоре сможет загораться сигнал «красный крест» (который дополнительно проинформирует водителя о запрете движения встречного потока) или появится секция «идущий человек».

Светофоры могут стать квадратными, так как квадратная форма удобна для установки светодиодов, а также позволяет увеличить площадь свечения и делает объект более заметным. Одно из предложений разработчиков касается размеров светофорных «окон»: «красное» рекомендуют сделать больше других. На нерегулируемых переходах также предложено ставить датчики движения: они будут автоматически включать красную лампу над «зеброй» во время движения человека.

Что касается турбоперекрестков, то это новшество только для россиян, в Европе оно уже используется в Европе и позволяет автомобилистам легче перестраиваться при круговом движении: специалисты утверждают, что при многополосном движении именно перестроения на кольцах провоцируют большое количество аварий. Водителям как бы нарисуют «коридоры» по ходу движения, помогающие осуществлять перестроения и тем самым повысить пропускную способность дорог. Пилотный проект турбоперекрестка обещают запустить в Москве уже в 2019 году, в качестве тестового.

Проект ПНСТ получил название «Экспериментальные технические средства повышения эффективности и безопасности дорожного движения». Как сообщают «Известия», он будет находиться на общественном обсуждении до середины августа.

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