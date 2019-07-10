Более 70% грузовых автомобилей в России производится на трех заводах

В ходе подготовки специального отчета «Автопром в России. Итоги 2018 года, перспективы» специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» посчитали, что за 2018 год в нашей стране было произведено 165,9 тыс. грузовых автомобилей (с учетом LCV). При этом более 70% от указанного объема пришлось на три предприятия.

На первом месте – Горьковский автозавод, выпустивший 60,1 тыс. легких коммерческих и грузовых автомобилей (+1,5%). За ним следует КАМАЗ, в прошлом году снизивший объем выпуска на 6% до 36,3 тыс. единиц. Третью строчку занимает Ульяновский автозавод, с конвейера которого сошло 21,3 тыс. машин (-15,2%).

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», всего на территории РФ сборкой грузовых автомобилей занимаются 23 предприятия. Таким образом, на оставшиеся 20 автозаводов приходится около 30% выпущенной техники.

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