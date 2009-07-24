GM обсуждает сделку по Opel с представителями ЕС и США

Европейское отделение General Motors в течение ближайших дней проведет ряд консультаций, в том числе, с представителями руководящих структур Евросоюза и правительством США, затем результаты обсуждений будут представлены на рассмотрение правительству Германии. Об этом сообщил вице-президент GM Europe по связям с общественностью Крис Пройс.

Окончательного решения судьбы германского автопроизводителя можно ожидать через «неделю-полторы», отметил Пройс. Точных сроков он не назвал, поскольку, по его словам, неизвестно, как долго акционеры и другие участники процесса будут принимать решение. «Я не думаю, что это будет долгий процесс. Может быть, следующая неделя», - приводит слова г-на Пройса газета «Ведомости» .

GM и власти Германии поддерживают разных претендентов: концерну интереснее заявка RHJ, правительству – заявка Magna и Сбербанка, отмечает газета «Коммерсант» . В частности, предложение RHJ дает GM возможность выкупить обратно контроль над Opel, а Magna и Сбербанк не готовы дать GM такие гарантии. Немецкие власти поддерживают Magna, поскольку ее заявка – это, по словам представителей правительства, «надежная бизнес-модель», которая предполагает «сохранение заводов Opel» и «разумные риски по госкредитам». По данным Frankfurter Allgemeine Zeitung, GM готова пойти навстречу властям Германии, только если они выделят госкредит Opel «под маленький процент» (какой именно – не уточняется). По мнению экспертов, GM будет трудно диктовать свои условия и позиция властей в переговорах будет определяющей.