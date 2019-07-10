Стало известно о сроках премьеры нового Mitsubishi Pajero Sport

25 июля в Таиланде компания Mitsubishi Motors представит новое поколение внедорожника Pajero Sport. Об этом сообщила пресс-служба ООО «ММС Рус».

Информации о новом Mitsubishi Pajero Sport пока крайне мало, но, как обещает производитель, в новой модели будет еще больше дизайна, удобства, комфорта и качества. При этом скоро могут быть раскрыты и новые подробности.

Напомним, что нынешнее поколение внедорожника Pajero Sport было представлено в 2015 году. Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 5 месяцев 2019 года в России было продано 3 343 экземпляра этой модели. Сегодня его минимальная стоимость составляет 2 379 000 рублей.

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