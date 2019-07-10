Новый электромобиль MINI Cooper SE будет серийным

Британский бренд MINI официально представил первый электрический хэтчбек Cooper SE, который поступит в серийное производство.

Как сообщает портал «AutoNews», новинка построена на базе трехдверного хэтчбека с бензиновым мотором, оснащена силовой установкой мощностью 184 л.с. (270 Нм крутящего момента) и на одной зарядке способна проехать до 270 километров. Разгон до «сотни» занимает 7,3 секунды, а максимальная скорость достигает 150 км/ч.

Заряжать электромобиль можно от зарядного устройства переменного тока (3,5 часа до 100%) или от терминала постоянного тока (35 минут до 80%). Тепло, выделяемое аккумулятором и электромотором, используется для отопления салона, что в итоге помогает экономить энергию.

Внешне новый Cooper SE не слишком отличается от обычного Cooper S с бензиновым мотором. Решетка радиатора стала глухой, передний бампер увеличился на 19 мм, а дорожный просвет – на 18 мм. Кроме того, новинка получила желтые акценты на кузове и ассиметричные 17-дюймовые диски.

В список оснащения электрического MINI войдет медиакомплекс с 6,5- или 8,8-дюймовым дисплеем, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, круиз-контроль, беспроводная зарядка для смартфонов, переключатель режимов движения с четырьмя профилями, двухзонный климат-контроль с высокоэффективным тепловым насосом, навигационная система и светодиодные фары.

Эксперименты с электромобилем версии E компания MINI начала еще в 2009 году. Тогда было выпущено несколько сотен электрокаров, но до массового производства эта версия не дошла. Сейчас же выпуск Cooper SE будет осуществляться на заводах в Великобритании, а позднее производство наладят и в Китае.

По предварительным оценкам, цена MINI Cooper SE в Великобритании стартует с отметки 24 400 фунтов стерлингов или 1,9 млн рублей по текущему курсу. Топовый вариант электрокара оценили в 30 400 фунтов стерлингов или 2,4 млн рублей.

Отметим, что в России за первое полугодие 2019 года продажи автомобилей марки MINI составили 1 194 единицы, что на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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