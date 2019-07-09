ГАЗ начал серийный выпуск коммерческих автомобилей с электронными паспортами

Горьковский автозавод первым среди российских производителей начал серийный выпуск коммерческих автомобилей с электронными паспортами транспортных средств (ЭПТС). Компания перевела на электронные паспорта две модификации легкого коммерческого автомобиля «ГАЗель Next»: грузовой цельнометаллический фургон и 22-местный микроавтобус, сообщает пресс-служба ГАЗа. Как отмечается, до этого момента, производители и импортеры оформляли ЭПТС на коммерческие автомобили в единичном порядке. Автомобили с электронными ПТС будут поступать в продажу через дилерские центры ГАЗ на территории всей России, а в ближайшей перспективе – и в других государствах – членах ЕАЭС.

«К настоящему времени в России оформлено более 1500 ЭПТС. В последнее время мы наблюдаем ускорение процесса, что связано с активизацией участников Системы электронных паспортов в связи с приближением даты окончания переходного периода – 1 ноября 2019 года», –сообщил генеральный директор АО «Электронный паспорт» Илья Минкин.

По окончании переходного периода бумажные ПТС на новые транспортные средства выдаваться не будут. При этом автовладельцы, имеющие автомобили с бумажными ПТС, смогут продолжать ими пользоваться. Обязательного обмена бумажного ПТС на электронный паспорт не предусмотрено. Хождение паспортов, выданных ранее, не будет ограничено сроками.

Как отмечается, система электронных паспортов транспортных средств призвана сделать максимально прозрачными все операции с автомобилем и достоверность его истории. Также, как и ранее, ЭПТС будет содержать сведения об основных технических характеристиках транспортного средства, идентификационные данные основных агрегатов, сведения о постановке на учет и снятии с учета. Наличие более полной и детальной информации о транспортном средстве в электронном паспорте позволит обезопасить участников рынка от различных злоупотреблений в отношении автомобилей.