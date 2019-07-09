ТОП-10 автомобилей с пробегом до 3 лет: что выбирают россияне?

Самым популярным автомобилем с пробегом в возрасте до 3 лет является корейская модель KIA Rio. Об этом свидетельствуют данные аналитического агентства «АВТОСТАТ» и портала «Цена Авто». За пять месяцев 2019 года россияне приобрели 10 075 Rio с пробегом 2016 – 2018 годов выпуска. Средняя цена такой машины в хорошем состоянии начинается от 562 тысяч рублей.

На втором месте по числу перепродаж автомобилей в возрасте до 3 лет идет LADA Granta (9 319 штук). Ценник на нее более демократичный – за машину 2016 года просят в среднем 350 тысяч рублей. Третью строчку занимает Hyundai Solaris (8 570 штук), со средней ценой «трехлетки» на том же уровне, что и Rio – 560 тысяч рублей. Четвертое место у LADA Vesta (7 864 штуки), которую в трехлетнем возрасте оценивают в среднем в 530 тысяч рублей.

ТОП-5 замыкает большой японский седан Toyota Camry (6 496 штук), со средней ценой автомобиля 2016 года выпуска 1,35 млн рублей. В десятку самых популярных автомобилей «до 3 лет от роду» также вошли: универсал повышенной вместимости LADA Largus (5 463 штуки), седан Volkswagen Polo (5 311 штук), трех- и пятидверный внедорожник LADA 4x4 (3 658 штук), седан LADA Priora (3 561 штука) и французский кроссовер Renault Duster (2 979 штук).

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