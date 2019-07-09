Правила ввоза праворульных машин изменят в 2020 году

Ужесточение норм импорта подержанных машин с правым рулем, которое должно было вступить в силу с 1 июля 2019 года, перенесено на один год. В результате еще в течение года жители Дальневосточного федерального округа (ДФО) смогут ввозить праворульные б/у автомобили по старым правилам.

Как пишет портал «Колеса.ру», Евразийская экономическая комиссия отодвинула на год, то есть до 1 июля 2020-го, введение ГОСТа 33670-2015. Это значит, что пока что свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС) можно будет получать по той же схеме, что и сейчас. Причина, по которой срок вступления изменений в силу решили перенести, заключается в неготовности инфраструктуры. Предполагается, что дополнение позволит странам Евразийского экономического союза подготовить испытательную базу к проведению испытаний единично ввозимых автомобилей. В Росстандарте признали тот факт, что лабораторий, которые смогли бы выдавать сертификаты о безопасности по новым правилам, сейчас, по сути, нет.

Согласно новому ГОСТу, лаборатории, у которых есть право выдавать сертификаты о безопасности ТС, должны будут проходить аккредитацию по новым требованиям. О них потребуют оборудовать площадки для осмотра ввозимых подержанных автомобилей, а также разгонные полосы (до 120 км/ч), испытательные стенды и т.д. На обновление лабораторий понадобится примерно 30 млн рублей. Эти расходы в итоге будут переложены на карманы клиентов, то есть отразятся на итоговой стоимости СБКТС. Пока что новым правилам соответствует всего одна лаборатория на весь ДФО. Известно, что еще три лаборатории также подали документы в Росаккредитацию, чтобы получить аттестацию в соответствии с новыми требованиями, но информации о принятых решениях нет.

Напомним, раньше у тех, кто ввозил в РФ «праворульки», были проблемы из-за отсутствия устройств системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Сейчас вопрос с отсутствием приборов для оперативного реагирования при чрезвычайных ситуациях решен, но временно: на «бэушные» иномарки с правым рулем, которые «частники» из Дальнего Востока ввозят в Россию в личных целях, до декабря текущего года можно не устанавливать эти устройства. Как оказалось, система не работала так, как должна была. При этом владельцы таких машин платили за оснащение терминалом до 35 тыс. рублей.

Как отмечает руководитель категории Автомобили «Авито Авто» Кирилл Вотяков, авторынок Дальнего Востока довольно своеобразен и обособлен. Одна из его особенностей заключается в том, что местные автосервисы привыкли работать с праворульными японскими моделями, а в других частях страны такой сервис найти гораздо труднее. Близость японского авторынка обеспечивает наличие деталей и запчастей.

«Если говорить об эксплуатации, технически праворульные автомобили являются «зеркальным отражением» левосторонних, однако управление таким транспортом требует определенной сноровки, ведь руль приходится крутить правой рукой, а коробка переключения передач и приборная панель расположены слева от водителя и «заточены» под левую руку. Более того, правостороннее движение с правым рулем лишает водителя возможности контролировать встречную полосу и совершать уверенный и безопасный обгон. Для решения этой проблемы водители часто устанавливают специальное зеркало. Расположение переднего пассажирского сидения слева осложняет высадку, так как спутник выходит не на тротуар, а на проезжую часть. При этом сидящему справа водителюлегче контролировать остановку, так как он лучше видит бордюр», – рассказал Кирилл Вотяков.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в России насчитывается порядка 3,33 млн японских автомобилей с правым рулем. При этом более 50% из них эксплуатируются на Дальнем Востоке и порядка 40% – в Сибири.