Импорт легковых автомобилей в январе - мае вышел «в плюс»

Импорт легковых автомобилей в Россию по итогам пяти месяцев 2019 года увеличился на 0,5% до 116,5 тыс. машин. Согласно данным Федеральной таможенной службы (ФТС) России, в отчетный период в Россию было ввезено легковых автомобилей на 3 млрд 160,5 млн долларов. При этом в мае было импортировано 26,8 тыс. машин (-4,8% к апрелю) на 704,3 млн долларов.

Импорт грузовых автомобилей в январе - мае вырос на 30,3% до 10,9 тыс. машин общей стоимостью 828,8 млн долларов. Из них 1,8 тыс. грузовиков (-42,3% к апрелю) на 127,1 млн долларов были поставлены в нашу страну в апреле.

Экспорт легковых автомобилей из России за пять месяцев 2019 года увеличился на 29,6% и составил 44,6 тыс. единиц на общую сумму 611,3 млн долларов. При этом в мае на внешние рынки было отправлено 11,1 тыс. автомобилей (+3,5% к апрелю) на 153,3 млн долларов.

Экспорт грузовых автомобилей в январе - мае увеличился на 5,9% и составил 5,2 тыс. машин на 127,9 млн долларов. В мае за рубеж было поставлено 1,1 тыс. грузовиков (-25,2% к апрелю) на 23,3 млн долларов.

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