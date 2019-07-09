«ПСМА Рус» нашел в России нового поставщика кузовных деталей

Компания «ПСМА Рус» 8 июля заключила соглашение о намерениях с турецкой компанией «Джошкуноз» о поставке кузовных деталей на завод в Калужской области.

Компания «Джошкуноз» является владельцем завода «Джошкуноз Алабуга», который расположен на территории Особой экономической зоны «Алабуга». В договоре о взаимовыгодном сотрудничестве говорится о производстве и поставке на завод «ПСМА Рус» кузовных деталей крупной и средней штамповки для легких коммерческих автомобилей, планируемых к производству в Калужской области в 2020 году, сообщает пресс-служба Группы PSA.

Напомним, ранее Группа PSA подписала специнвестконтракт с правительством РФ и Министерством промышленности и торговли. В рамках СПИК Группа PSA планирует расширить модельный ряд автомобилей, выпускаемых на заводе «ПСМА Рус» в Калуге, в том числе за счет моделей Opel, инвестировать в новую платформу, запустить производство полноприводных версий Peugeot Expert, Peugeot Traveller, Citroen Jumpy и Citroen SpaceTourer, сообщает пресс-служба автопроизводителя. Кроме того, предполагается локализация производства двигателей, которая включает в себя литье, ковку и механическую обработку ключевых элементов. Дополнительно планируется внедрить технологические операции, связанные с локализацией производства коробок передач. Двигатели и коробки передач, локализованные в России, будут устанавливаться на модели, выпускаемые Группой PSA в Калуге. На сегодняшний день завод «ПСМА Рус» выполняет все базовые операции: сварка, окраска, сборка, при производстве автомобилей используется российская штамповка.

Как сообщалось ранее, локализация текущих моделей Группы PSA российского производства составляет 40%, без учета добавленной стоимости. С каждым новым проектом локализация будет увеличивается – с появлением первых моделей она составит около 50%.

Напомним, Группа PSA, которая в феврале 2019-го, объявила о возвращении Opel на российский рынок, в четвертом квартале 2019 года начнет производство на заводе «ПСМА Рус» в Калуге минивэнов Opel Zafira Life и фургонов Opel Vivaro Transporter.

Завод «ПСМА Рус», совместное предприятие PSA Peugeot Citroеn (70%) и Mitsubishi Motors Corporation (30%), открылся в Калужской области в апреле 2010 года, а в июле 2012-го перешел на полный цикл производства. Сейчас с конвейера предприятия сходят шесть моделей французских брендов: Peugeot 408, Citroеn C4 Sedan, Citroеn Jumpy и Peugeot Expert, Citroеn SpaceTourer и Peugeot Traveller.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».