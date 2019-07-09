ТОП-5 самых продаваемых автомобилей за 2 млн рублей

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» выяснили, какие новые легковые автомобили выбирают россияне с бюджетом на покупку в 2 млн рублей. Для этого они проанализировали цены всех моделей и модификаций, официально продаваемых на российском рынке.

ТОП-5 по объему продаж в этом ценовом сегменте возглавил японский седан Toyota Camry, который в первой половине 2019 года разошелся тиражом в 16 321 единицу. Стартовая цена модели составляет 1,57 млн рублей, а самая богатая версия оценивается дилерами в 2,5 млн рублей. При этом средневзвешенная стоимость составила ровно 2 млн рублей.

На втором месте – немецкий компактный кроссовер Volkswagen Tiguan, объем продаж которого в первом полугодии совсем чуть-чуть не дотянул до лидера – 16 294 единицы. Диапазон цен на Volkswagen Tiguan начинается от 1,5 млн и заканчивается на отметке 2,6 млн рублей, а средневзвешенная цена модели составляет 2,04 млн рублей.

Третью позицию занимает японский кроссовер Toyota RAV4 (13 277 штук), который предлагается дилерами по цене от 1,57 млн до 2,3 млн рублей. Его средняя стоимость всего на 14 тысяч превышает отметку в 2 млн рублей.

Четвертую строчку рейтинга занял также японский кроссовер, но другого автопроизводителя – Mitsubishi Outlander. Его объем продаж в январе – июне 2019 года составил 10 656 единиц, а средняя стоимость на 8 тысяч выше 2 млн рублей. Рекомендованные розничные цены на самые доступные версии этого кроссовера начинаются от 1,69 млн рублей, но при этом сейчас действуют огромные скидки (до 400 тысяч рублей) по системе Trade-In. Верхняя граница Outlander превышает 2,5 млн рублей.

Завершает ТОП-5 самых популярных автомобилей данного ценового сегмента Skoda Kodiaq (10 591 штука). Средняя цена чешского кроссовера самая высокая в первой пятерке – 2,25 млн рублей, но при этом нижняя граница держится чуть ниже психологически важной отметки в 1,5 млн рублей. А вот верхняя граница цены достигает совсем другого диапазона – 3 млн рублей.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».